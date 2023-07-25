В Петербурге снимают фильм «Котострофа» с участием котов

Семейные отношения, веселые интриги и непростая судьба бездомных животных – все это переплетается в новом фильме «Котострофа». Эта удивительная картина, основанная на популярной книге Кристины Кретовой.

Главные герои фильма – мама Настя (сыгранная актрисой и певицей Анной Каменевой), ее дочь Поли (Влада Беляева) и их неутомимый кот Василий. Все идет своим чередом в их спокойной жизни, пока не появляется новый ухажер у мамы – Александр, прозванный котом Василием "Кедом". Об этом пишет "Петербургский дневник".

Неожиданная перемена вызывает раздражение у кота Василия, который решает противостоять новому претенденту на внимание Насти. Странные, но забавные инциденты происходят в этой петербургской квартире, куда зритель попадает через глаза кота.

Уникальность фильма "Котострофа" заключается не только в увлекательном сюжете, но и в его особенности – все происходит глазами кота. Такой подход к съемкам создал непростые условия для съемочной группы, ведь кошки, в отличие от собак, сложнее поддаются дрессировке.

Ранее сообщалось, что на Дворцовой площади прошел "Забег котов"

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