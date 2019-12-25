Суд назначил новые штрафы Facebook, Twitter и Telegram

Суммарно суд обязал компании выплатить 35 миллионов рублей.

Мировой суд Москвы оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram суммарно на 35 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Отмечается, что компании отказались удалить контент, который запрещен в РФ.

В этот раз суд обязал Facebook выплатить штраф в размере 21 млн рублей. Общая сумма штрафов составила более 90 млн рублей. Отмечается, что в отношении компании было рассмотрено пять новых протоколов.

Кроме того, за отказы удалить запрещенную на территории России информацию суд оштрафовал Twitter на пять миллионов рублей после рассмотрения двух административных протоколов. Суммарно компания обязана выплатить более 45 млн рублей.

Facebook и Twitter вменили нарушение статьи 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях о неудалении владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ

По аналогичной статье суд оштрафовал на девять миллионов рублей и мессенджер Telegram. Суммарный штраф составил 35 млн рублей.

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