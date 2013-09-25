Постановление опубликовано на сайте РКН.

Роскомнадзор ограничил работу еще шести VPN-сервисов. Об этом сообщается на официальном сайте отечественного регулятора. По мнению специалистов ведомства, обход блокировок формирует условия для незаконной деятельности: распространению экстремизма и наркотиков, детской порнографии, склонении к суициду. Решение о блокировке сервисов основано на постановлении правительства от 12 февраля 2020 года.

2 сентября было принято решение о блокировке еще шести нарушающих российское законодательство сервисов VPN. пресс-служба РКН

Речь идет о таких сервисах как Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN. Для российских компаний будут сформированы белые списки VPN-сервисов, необходимых для в непрерывных технологических процессов. Для включения в "белые списки" представлено более 100 IP-адресов.

Роскомнадзор удалил сайт Readovka из реестра запрещенных (РКН 30 августа внес сайт издания readovka.ru в Единый реестр запрещенной информации).

Фото: Piter.tv