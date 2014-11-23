  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Роскомнадзор удалил сайт Readovka из реестра запрещенных
Сегодня, 14:39
68
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Роскомнадзор удалил сайт Readovka из реестра запрещенных

0 0

Издание удалило материалы о депутате Саблине.

Роскомнадзор удалил сайт Readovka из реестра запрещенных в России. Об этом сообщило издание в собственном Telegram-канале. В отношении источника сняты ограничительные меры за счет удаления из него указанных надзорным ведомством материалов.

Несмотря на то что судебные разбирательства идут по одному конкретному материалу (который мы заблаговременно сняли с публикации), приставы требовали удаления еще 7 материалов о деятельности депутата Саблина.

пресс-служба Readovka

Напомним, что Readovka был внесен в Единый реестр запрещенной информации РФ на основании постановления УФССП России по Московской области. Постановление вынес Видновский городской суд. В марте прошлого года решение о блокировке сайта было принято в качестве обеспечения иска парламентария от "ЕР" Дмитрия Саблина.

РКН запретил использование в России нескольких VPN-сервисов.

Фото: Piter.tv

Теги: readovka, роскомнадзор
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии