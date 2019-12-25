РКН запретил использование в России нескольких VPN-сервисов

Процедура блокировки стартовала 17 июня.

Роскомнадзор запретил использование на территории России нескольких VPN-сервисов. Об этом пишут "Известия".

В этот список вошли VyprVPN и Opera VPN. По данным ведомства, ограничение стало необходимо, так как эти сервисы позволяют посещать россиянам заблокированные в РФ веб-ресурсы.

Процедура блокировки стартовала 17 июня. Таким образом Роскомнадзор ограничит жителей России от "серфинга" по запрещенным сайтам, которые публикуют порнографический, суицидальный и пропагандирующий наркотические и психотропные средства контент.

В ведомстве подчеркнули, ограничения не повлияют на функционирование легальных VPN, которые используют некоторые российские компании. Сообщается, что в настоящее время "белый список" составляют более 200 таких сервисов.

Ранее Государственная Дума приняла закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам.

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