Госдума приняла закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам

Документ одобрен в третьем чтении.

Госдума России приняла закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам. Решение принято на третьем, заключительном чтении в рамках пленарного заседания в нижней палате парламента 17 июня. Документ на рассмотрение депутатам был внесен представителями правительства.

Документ расширяет закон. В нем говорится о положении, согласно которому провайдеры будут предоставлять абонентам доступ к определенным отечественным интернет-ресурсам (с доменами .ru, .рф, .su, .дети) бесплатный доступ. Такие информационно-телекоммуникационные ресурсы будут внесены в перечень. Порядок установления такого списка будет определен специальной комиссией кабмина.

Напомним, что во втором чтении в документ были внесены 11 поправок. В частности, в перечень ресурсов внесли сайты государственных органов, органов местного самоуправления, а также портал Госуслуги.

Госдума обязала IT-гигантов открывать филиалы в России.

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