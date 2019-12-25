Названы приложения, которые нужно немедленно удалить со смартфона

В их числе SuperVPN, QRecorder и Music Player.

Эксперт журнала Forbes Зак Доффман перечислил приложения, которые необходимо срочно удалить со своего смартфона. В список попали восемь опасных программ, которые могут украсть банковские реквизиты и обойти двухфакторную аутентификацию.

В списке оказались: Cake VPN, Pacific VPN, eVPN, BeatPlayer, QR/Barcode Scanner MAX, Music Player, tooltipnatorlibrary и QRecorder.

По словам Доффмана, в этих программах присутствует троян под названием Clast82. Этот вирус может установить любое вредоносное ПО на смартфон. Clast82 получает удаленный доступ к зараженному устройству, а после устанавливает приложение AlienBot для кражи банковских данных.

"Clast82 получает полный доступ к смартфону, как если бы хакер держал его в своих руках", - отметил специалист.

После удаления вышеуказанных приложений стоит проверить банковские счета на подозрительную активность, а также сменить пароли для входа в мобильный банк.

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