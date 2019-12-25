Россиян предупредили о звонках мошенников с номеров близких знакомых и друзей

По словам эксперта, технически подменить номер телефона не сложно.

Все привыкли к тому, что на экране сотового телефона отображается контакт звонящего, и многие не начинают разговор, если звонок от неизвестного. Этим стали пользоваться мошенники и при помощи маскировки звонят потенциальным жертвам. Об этом агентству "Прайм" рассказал заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.

По словам эксперта, технически подменить номер телефона не сложно. В свободном доступе есть множество таких программ и сервисов. Ситуация, когда звонят с известного номера, который записан в контактах, технически может быть легко реализована методами маскировки входящего номера, надо только знать под какой номер маскироваться. Получить доступ к контактам тоже не составляет труда, особенно когда человек сам предоставляет доступ к этому.

Как уберечься от звонков, когда вас пытаются обмануть, маскируясь под известных вам лично людей или организаций.

Ответ – один и на все времена, <…>если вы не хотите, чтобы вас обманули по телефону – не пользуйтесь им никогда. А если пользуетесь – учитесь совершать действия, которые снижают риски быть обманутым. Максим Назаренко, заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА

Ранее эксперт назвал способ обнаружить любой смартфон без геолокации.

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