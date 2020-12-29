Эксперт назвал способ обнаружить любой смартфон без геолокации

Сим-карта, установленная в телефоне, всегда подключается к близлежащей вышке.

Определение местоположения смартфона происходит различными способами, самый распространенный из них — с использованием сигнала GPS. Но даже при выключенной геолокации возможно определить условное местоположение смартфона. Такой информацией с агентством "Прайм" поделился доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

Телефоны на базе ОС IOS и Android имеют функцию "Найти телефон", которая позволяет в случае утери смартфона установить его геолокацию через зарегистрированный Google или ICloud-аккаунт. Но есть геолокация была отключена на телефоне, воспользоваться этим методом будет невозможно. Но есть другой выход – сим-карта, установленная в телефоне, все равно подключается к близлежащей вышке. Благодаря этой функции, можно определить ориентировочное местоположение смартфона. Но нужно отметить, что в данном случае будет низкая точность местоположения.

Кашкин при потере телефона посоветовал обратиться в полицию.

В заявлении нужно будет указать IMEI-код аппарата. В случае кражи, даже если будет произведена замена сим-карты, телефон смогут найти и при выключенной геолокации. Евгений Кашкин, эксперт

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