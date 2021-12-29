Суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства

Политик намерен обжаловать решение суда.

Суд в Киеве избрал бывшему президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Он должен сдать заграничный паспорт и являться к следователю и на заседания суда по первому требованию.

Государственный обвинитель ранее просил арестовать экс-главу страны с возможностью внесения залога в размере одного миллиона гривен (около 35,7 млн долларов).

Сам Порошенко заявил в обращении к своим сторонникам, что изъятие документа препятствует его политической деятельности, так как он теперь не сможет совершать зарубежные деловые поездки. Политик намерен обжаловать данное решение суда.

Напомним, Порошенко подозревают в государственной измене, создании террористической организации и "финансировании терроризма". Ему может грозить до 15 лет тюрьмы. В конце прошлого года ему пытались вручить повестку в суд, однако Порошенко в тот же день отправился в турне в Турцию и Польшу, которое, как сообщили в пресс-службе его партии, было запланировано заранее.

Ранее полиция применила газ против сторонников Порошенко, митингующих возле суда в Киеве.

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