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Полиция применила газ против сторонников Порошенко, митингующих возле суда в Киеве

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Сегодня определится мера пресечения для экс-главы Украины.

Правоохранительные органы Украины применили слезоточивый газ против сторонников бывшего президента Петра Порошенко. Люди митинговали напротив здания Печерского районного суда в Киеве. Сегодня в инстанции ожидается оглашение меры пресечения для политика, обвиняемого по статье за государственную измену. По данным местного телеканала "Украина-24", причиной для конфликта между сторонниками Порошенко и полицией стала попытка участников протестной акции разжечь огонь в железных бочках, размещенных около здания суда. Оппозиция сообщила, что хотела разогреть там чай. В настоящее время силовики изъяли бочки с территории.

СМИ: Россия собирается эвакуировать 30 дипломатов из Украины.

Фото и видео: Telegram/Политика Страны

Теги: госизмена, петр порошенко, печерский суд, протесты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости, События на Украине,

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