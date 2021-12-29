Полиция применила газ против сторонников Порошенко, митингующих возле суда в Киеве

Сегодня определится мера пресечения для экс-главы Украины.

Правоохранительные органы Украины применили слезоточивый газ против сторонников бывшего президента Петра Порошенко. Люди митинговали напротив здания Печерского районного суда в Киеве. Сегодня в инстанции ожидается оглашение меры пресечения для политика, обвиняемого по статье за государственную измену. По данным местного телеканала "Украина-24", причиной для конфликта между сторонниками Порошенко и полицией стала попытка участников протестной акции разжечь огонь в железных бочках, размещенных около здания суда. Оппозиция сообщила, что хотела разогреть там чай. В настоящее время силовики изъяли бочки с территории.

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