Суд арестовал застрелившего двух судебных приставов в Сочи

Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Центральный районный суд принял решение заключить под стражу Вагана Кочьяна, который 9 июня застрелил двух сотрудников ФССП. Об этом пишет ТАСС.

Стрелка арестовали до 9 августа. Кочьян не раскаялся в том, что совершил. Также судом было учтено, что он совершил особо тяжкое преступление, которое предусматривает санкции вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним, инцидент произошел 9 июня в Адлере. В ходе перестрелки были убиты два сотрудника Федеральной службы судебных приставов. Они пришли к Кочияну, чтобы снести строения, которые по решению суда были признаны незаконно возведенными. Он потребовал покинуть территорию, а затем открыл огонь по приставам из ружья. После этого Кочиян сдался.

Мужчина заявляет, что прибывшие сотрудники ФССП решили изъять у него землю, которая принадлежала его родителям. Он утверждает, что приставы действовали незаконно, так как не дали возможность оформить землю, которая досталась от родителей, на свое имя.

Ранее неизвестный открыл стрельбу около школы в Волжском: ранены два подростка.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации