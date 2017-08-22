Неизвестный открыл стрельбу около школы в Волжском: ранены два подростка

Состояние мальчиков не вызывает у медиков опасения.

Возле школы № 15 поселка Краснооктябрьский, входящего в состав города Волжский Волгоградской области, произошла стрельба. Неизвестный мужчина ранил двух школьников. Об этом РИА Новости сообщили в комитете здравоохранения региона.

В результате ЧП пострадали два мальчика 2006 и 2005 годов рождения. Подростки получили синяки и ссадины.

Сообщается, что травмы мальчики получили на улице, после чего зашли в здание школы и попросили о помощи. Завуч учебного заведения вызвала врачей. Уточняется, что один из пострадавших получил ранения ноги, второй – предплечья. Однако их состояние не вызывает опасения у медиков.

Правоохранительные органы региона ищут нападавшего. Предварительно сообщается, что стрельбу вели из пневматического оружия.

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