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Неизвестный выстрелил из обреза в мужчину на рынке в Новосибирске

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Стрелявший объявлен в розыск.

На рынке в Новосибирске неизвестный выстрелил из обреза в молодого мужчину. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на территории рынка в Ленинском районе. По данным ведомства, неизвестный совершил выстрел из обреза в сторону киоска, возле которого находился 21-летний молодой человек. Он был отправлен в медицинское учреждение. Медики диагностировали у юноши ранение бедра. Сам стрелявший скрылся с места происшествия.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса России ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия"). 

В настоящее время стрелявший объявлен в розыск. 

Ранее житель Колпино устроил стрельбу из окна автомобиля.

Видео: ВК/Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"

Теги: новосибирск, обрез, розыск, стрельба
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Петров Николай
Сегодня 13:45

Прикольно. С обрезом ходят по городу.Ленинский р-он вообще край непуганных идиотов.

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