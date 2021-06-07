Неизвестный выстрелил из обреза в мужчину на рынке в Новосибирске

Стрелявший объявлен в розыск.

На рынке в Новосибирске неизвестный выстрелил из обреза в молодого мужчину. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на территории рынка в Ленинском районе. По данным ведомства, неизвестный совершил выстрел из обреза в сторону киоска, возле которого находился 21-летний молодой человек. Он был отправлен в медицинское учреждение. Медики диагностировали у юноши ранение бедра. Сам стрелявший скрылся с места происшествия.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса России ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия").

В настоящее время стрелявший объявлен в розыск.

Ранее житель Колпино устроил стрельбу из окна автомобиля.

Видео: ВК/Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"