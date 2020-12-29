Пострадавшие доставлены в больницу.

Три человека пострадали при прорыве трубы с кипятков в Волжском Волгоградской области. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

О происшествии стало известно несколько часов назад. Днем на улице Оломоуцкая прорвало трубу диаметром 600 мм. Сотрудники МЧС сообщили, что в зоне аварии оказались два человека. Однако затем количество пострадавших при прорыве тепломагистрали в Волжском увеличилось до трех. После происшествия в регионе создали оперативный штаб. Специалисты устранят коммунальную аварию в течение 3-4 часов. В ближайших домах отключат горячую воду.

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Видео: VK / Волгоград