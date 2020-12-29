Четыре человека погибли в результате столкновения трех автомобилей на трассе М-8 в Ярославской области.

Под Ярославлем произошло смертельное ДТП с тремя автомобилями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы МВД по региону Марину Кокуеву.

О происшествии стало известно 2 января. На 158-м километре трассы произошла авария с участием BMW, Lada Vesta и Mercedes. По предварительным данным, погибли четыре человека. Ещё двое получили ранения. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

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