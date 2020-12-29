В Минске началась первая в этом году акция протеста оппозиции

В воскресенье днем белорусы собираются в группы, несут флаги и другую символику протеста.

Граждане Белоруссии вышли на первый в этом году несанкционированный митинг. Об этом сообщают белорусские Telegram-каналы.

Акции начались в разных районах города: на улицах Леонида Беды, Спортивной, Матусевича, в микрорайонах Уручье, Сухарево, Захарова-Пулихова. Митингующие скандируют: "Не забудем, не простим", "Жыве, Беларусь", "Верим! Можем! Победим!" и другие лозунги. На данный момент о задержаниях не сообщается. Но незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" на сайте рассказал, что в первые дни нового года силовики задержали на отдельных акциям не менее 10 человек.

Акции в Белоруссии проводятся каждое воскресенье. Местные жители не согласны с официальными данными ЦИК, согласно которым Александр Лукашенко одержал победу на президентских выборах. В первые дни акции были особенно массовыми. Оппозиция продолжает протесты, но уже в новом формате. Белорусы собираются во дворах районов, после чего создают огромную колонну.

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Видео: Telegram / NEXTA Live