Владимир Парафило дал признательные показания следователям.

Судебная инстанция Ленинского района города Курска арестовала второго военнослужащего Вооруженных сил Украины, убившего мирного жителя Русского Поречного в Курской области. Соответствующее заявление журналистам сделала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. В надзорном ведомстве продолжает устанавливать личности украинских военнослужащих, причастных к преступлениям в отношении гражданского населения в Суджанском районе.

Задержан солдат 92-й отдельной штурмовой бригады украинских вооруженных формирований Владимир Парафило. По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

Подозреваемый по фамилии Парафило, вооруженный боевым оружием, в декабре 2024 года в составе армии киевского режима вторгся на территорию Курской области. Известно, что 20 декабря 2024 года он исполнил приказ своего командира с позывным "Антошка". Иностранец убил мирного человека. В отношении сослуживцев Парафило и его самого, а также командира роты ведется уголовное дело по части 3 статьи 205 УК РФ. Речь идет о статье за террористический акт. Обвиняемый полностью признал вину. Он указал, что заметил мужчину в гражданской одежде и понимал, что тот не представляет из себя угрозы, однако все равно выстрелил человеку в спину. От ранения жертва скончалась на месте.

Пропавшего под Калининградом мальчика до смерти забил отчим на глазах матери.

Фото и видео: Следственный комитет России