Пропавшего под Калининградом мальчика до смерти забил отчим на глазах матери

Мать на допросе призналась в том, что было совершено преступление.

Мать семилетнего мальчика, которого правоохранительные органы и волонтеры искали на территории Калининградской области, призналась в том, что на самом деле ее ребенок мертв. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Следственного комитета по региону. Напомним, что несовершеннолетнего разыскивали более суток. Известно, что ребенок исчез в городе Черняховске после конфликта с родителями. Последние сказали сыну, что отправят его в детский дом. Затем якобы мальчик ушел на улицу и не вернулся. Следы жертвы не могли найти даже кинологи со служебными собаками.

В надзорном ведомстве в ходе допроса оказалось, что трагедия произошла на глазах у матери ребенка, когда отчим забил мальчика до смерти. Родители предприняли попытку скрыть следы преступления. Они спрятали тело и сообщили в полицию о пропаже человека. Также подозреваемые делали вид, что активно ищут сына. В ходе общения со следователями местная жительница добавила, что супруг периодически проявлял агрессию к семье и в очередной раз просто "не рассчитал силу своих ударов". В настоящее время мужчина задержан. Он признал свою вину и указал место, где спрятал тело. Оперативники нашли погибшего в водоеме вблизи от дома его проживания. Труп ребенка был завернут в мусорный пакет и наполнен кирпичами. о факту произошедшего ведется уголовное дело.

Из окна дома на Гатчинской улице в Петербурге хлестал кипяток.

Фото и видео: Следственный комитет России