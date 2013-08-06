Суд арестовал трёх человек по делу о контрафактном алкоголе в Оренбуржье

Первый фигурант дела помещен под стражу на 2 месяца.

Суд арестовал трёх человек по делу о контрафактном алкоголе в Оренбургской области. В общей сложности следователи задержали шестерых подозреваемых. Сейчас число погибших при употреблении контрафактного продукта продолжает увеличиваться. На данный момент известно о гибели 26 человек и 54 пострадавших. Оперативники изъяли со складов порядка 2000 бутылок с немаркированным алкоголем. В ряде тар экспертиза выявила содержание метанола.

Мера пресечения всем задержанным определяется в Советском районном суде Орска. Первый фигурант дела получил два месяца под стражей. Речь идет о 29-летнем жителе города, который организовал нелегальное производство и реализацию опасной для здоровья и жизни продукции.

Первый фигурант 1992 года рождения, обвиняется по части 3 статьи 238 УК РФ. Под арестом пробудет до 8 декабря. источник ТАСС

В судебной инстанции рассказали, что фигурант дела отказался от каких-либо пояснений. Мужчину также обвиняют по пункту "а" части 6 статьи 171.1 и части 1 статьи 171.3 УК РФ. Он признал свою вину во время допроса.

В Оренбургской области задержаны лица, осуществлявшие производство и сбыт опасной продукции.

Фото и видео: Telegram / SHOT

