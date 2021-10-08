Алкогольной продукцией отравились 11 человек. Все они погибли.

В Оренбургской области задержаны лица, осуществлявшие производство и сбыт опасной продукции. Об этом сообщается на официальном YouTube-канале Следственного комитета России. Ведется расследование по факту отравлений жителей региона, которые привели к летальным исходам. Возбуждены уголовные дело по части 3 статьи 238, пункту "а" части 6 статьи 171.1, части 1 статьи 171.3 УК РФ. Речь идет о производстве и сбыте продукции, которая не отвечает требования безопасности, реализации немаркированных алкогольных напитков, подлежащих обязательной маркировке акцизами, незаконном изготовлении и обороте этилового спирта в крупном размере.

В настоящее время известно, что действия подозреваемых привели к гибели минимум 11 человек. Они проживали на территории Ясненского городского округа. Жертвам было от 39 до 70 лет. Также умерли после выпитого семеро жителей Домбаровского района в возрасте от 36 до 72 лет.

СК РФ задержал по обвинению 29-летнего жителя города Орск. Мужчин организовал нелегальное производство алкоголя. После этого следователями пойманы 60-летний житель из соседнего села Акжарское и 47-летняя жительница поселка Красночабанский. Они занимались сбытом продукции. Подозреваемые могут быть заключены под стражу. Представители закона нашли склад опасного товара в городе Орске по улице Вокзальное шоссе. Алкоголь полицейские изъяли.

Владельцу "Росинжиниринга" предъявлено обвинение в мошенничестве.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России