Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 26 человек

Выжили еще 28 пациентов.

Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбургской области достигло 26 человек. Об этом журналистам рассказали представители регионального министерства здравоохранения. Пострадавшими от действий продавцов немаркированного контрафактного алкоголя стали 54 местный жителя. Из них 26 пациентов скончались. Ранее сообщалось только о 18 погибших.

Пострадавших 54 человека. Но увеличение количества смертей произошло среди тех, кто был в тяжелом состоянии доставлен в больницы уже в коме. На данный момент умерли 26 человек, 28 живы. пресс-служба Минздрава Оренбуржья

В настоящее время за жизни пациентов борется местная бригада из самых опытных реаниматологов и наркологов.

В Оренбургской области задержаны лица, осуществлявшие производство и сбыт опасной продукции.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России