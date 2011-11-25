В результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области скончались 18 человек

Следователи уже задержали троих подозреваемых в совершении преступления.

Из-за отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области количество погибших увеличилось до 18 человек. Об этом 8-го октября сообщила пресс-служба регионального правительства.

В стационарах Орска, Ясного и Адамовки находятся на лечении 15 человек, двое из них в крайне тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ. Среди пострадавших жители разных районов.

Напомним, следователи продолжают расследование уголовных дел, возбужденных по ст. 238 УК РФ, п. "а" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ. Их соединили в одно производство. В Орске был обнаружен склад, откуда сбывались партии опасной продукции. Более тысячи бутылок были без маркировок. В другом месте располагался пункт производства и разлива алкоголя. Там обнаружили более 3 тысяч пустых пластиковых бутылок и оборудование.

Была установлена причастность к преступлению 29-летнего жителя Орска. Предполагается, что он организовал нелегальное производство и сбыт спиртного. Мужчину задержали. Также задержаны 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя жительница поселка Красночабанский. Расследование продолжается.

Видео: СК РФ