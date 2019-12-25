Суд отправил под домашний арест бизнесмена, обвиняемого в поджоге мебельного магазина

Суд отправил предпринимателя под домашний арест до 28 июня этого года.

Василеостровский районный суд Петербурга отправил под домашний арест бизнесмена Николая Горнака, который обвиняется в поджоге мебельного магазина на Кадетской линии. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В пресс-службе отметили, что Горнак всячески отрицал свою причастность. Кроме того, он просил залог в 2 млн. рублей или запрет определенных действий. Однако суд всем отказал и отправил предпринимателя под домашний арест до 28 июня этого года. Так, Горнак обвиняется в совершении преступления по ч.2 ст. 167 УК РФ (деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия).

Напомним, в результате обысков утром 27 мая сотрудники уголовного розыска Василеостровского района при содействии СОБР ГУ Росгвардиии задержали подозреваемых в поджоге мебельного магазина на Кадетской линии. Поджог был совершен в апреле 2021 года.

По версии оперативников, предполагаемым заказчиком поджога стал 53-летний задержанный. Содеянное было совершено из-за мести: мужчине не вернули долг. Двое других задержанных в возрасте 31 года и 45 лет выступали в роли организатора и исполнителя.

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Фото: Piter.tv