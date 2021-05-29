В Петербурге задержали подозреваемых в поджоге мебельного магазина

Среди задержанных оказались и заказчик, и исполнители поджога.

В результате обысков утром 27 мая сотрудники уголовного розыска Василеостровского района при содействии СОБР ГУ Росгвардиии задержали подозреваемых в поджоге мебельного магазина на Кадетской линии. Поджог был совершен в апреле 2021 года.

В квартире 45-летнего мужчины на улице Капральской в Новом Девяткино полицейские изъяли два предмета, похожих на пистолета. Они отправлены на экспертизу, сообщили Piter.tv в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По версии оперативников, предполагаемым заказчиком поджога стал 53-летний задержанный. Содеянное было совершено из-за мести: мужчине не вернули долг. Двое других задержанных в возрасте 31 года и 45 лет выступали в роли организатора и исполнителя.

По факту поджога ранее было возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

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Видео: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленобласти