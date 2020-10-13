Суд арестовал обвиняемого в смертельном ДТП на Большевиков

Решение вынес Невский районный суд.

Стало известно, что на два месяца арестован 18-летний Юсуп Рабаданов, которого обвиняют в смертельном ДТП на проспекте Большевиков. Об этом 13 октября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Отмечается, что сторона защиты возражала против меры пресечения и просили домашний арест. Юсупа Рабаданова заключили под стражу до 11 декабря.

Ранее мы сообщали о подробностях аварии. Водителем, который насмерть сбил женщину на проспекте Большевиков, оказался 18-летний студент колледжа.

Авария на перекрестке проспекта Большевиков и улицы Тельмана произошла вечером 11-го октября. Видео момента аварии с камер наблюдения оказалось в распоряжении Piter.tv

Водитель "Лады", не имея водительского удостоверения, попытался проскочить на "красный" сигнал светофора со скоростью 100 км/час. В результате этого он сбил женщину, которая переходила на "зеленый" по пешеходному переходу. После это авто врезалось в "Хендэ", в ней пострадали несколько человек, в том числе ребенок, которому нет года.

Пешеход погибла. Ей оказалась 36-летняя мать троих несовершеннолетних детей. Она переходила дорогу вместе со своим мужем, он остался жив. Состояние мужчины засняли проезжающие мимо водители, на место вызывали психологическую помощь. По факту аварии в отношении водителя "Лады" возбудили уголовное дело по статье "нарушение ПДД, повлекшее смерть человека".

Видео: Piter.tv