В ДТП на Большевиков погибла пешеход. Три человека пострадали

Родственникам погибшей оказывают психологическую помощь.

В 22-м часу 11-го октября на пересечении проспекта Большевиков и улицы Тельмана произошло смертельное ДТП. Видео с места трагедии прислал мобильный корреспондент Piter.TV. Также момент аварии запечатлели камеры видеонаблюдения.

Как узнал Piter.TV от источника, в ДТП погибла женщина 1984-го года рождения, она переходила дорогу. Водитель "ВАЗ" 2001-го года рождения, который сбил женщину, также пострадал. В его машине находились три человека. Вторым участником ДТП стала "Хендэ", в ней пострадала девочка 2019-го года рождения. По последней информации от пресс-службы УГИБДД по городу и область, травмы средней степени тяжести получила также пассажирка "Хендэ" 1993-го года рождения. У водителя "ВАЗ" не было водительского удостоверения.

Очевидец происходящего описала момент аварии в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург":

Женщина с мужем переходили пр. Большевиков на зеленый. В правом ряду по Большевиков летела Лада на красный, и сбила женщину (муж успел шагнуть на тротуар). И потом эта Лада еще зацепила Хенде, который поворачивал с Тельмана налево.

На кадрах видно мужчину, который кричал. Предполагается, что это родственник погибшей. По информации Piter.TV, на место вызвали психологическую помощь.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пассажир авто получил черепно-мозговую травму в результате ДТП на проспекте Ветеранов.

Видео: Piter.TV