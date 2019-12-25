Пассажир авто получил черепно-мозговую травму в результате ДТП на проспекте Ветеранов

На перекрестке столкнулись "Фольксваген" и "ВАЗ".

Вечером 11-го октября на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Как узнал Piter.TV от источника, одного молодого человека госпитализировали.

Сообщение об аварии поступило около 20:00. По словам очевидцев, уже спустя 7 минут сотрудники ДПС прибыли на место. По нашей информации, в результате осмотра на Будапештскую госпитализировали пассажира "ВАЗ" 1995-го года рождения. Предварительно у него госпитализировали закрытую черепно-мозговую травму и рваную рану губы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водитель самосвала пострадал в результате обрушения пешеходного моста в Любани.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK