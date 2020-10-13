В Петербурге задержали 18-летнего водителя без прав, насмерть сбившего многодетную мать

Виновник ДТП ехал на "красный".

Водителем, который насмерть сбил женщину на проспекте Большевиков, оказался 18-летний студент колледжа по имени Юсуп. Следствие ходатайствует об аресте молодого человека, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Напомним, страшная авария на перекрестке проспекта Большевиков и улицы Тельмана произошла вечером 11-го октября. Водитель "Лады", не имея водительского удостоверения, попытался проскочить на "красный" сигнал светофора со скоростью 100 км/час. В результате этого он сбил женщину, которая переходила на "зеленый" по пешеходному переходу. После это авто врезалось в "Хендэ", в ней пострадали несколько человек, в том числе ребенок, которому нет года.

Пешеход погибла. Ей оказалась 36-летняя мать троих несовершеннолетних детей. Она переходила дорогу вместе со своим мужем, он остался жив. Состояние мужчины засняли проезжающие мимо водители, на место вызывали психологическую помощь.

По факту смертельной аварии в отношении водителя "Лады" возбудили уголовное дело по статье "нарушение ПДД, повлекшее смерть человека". Виновника задержали.

Видео: Piter.TV