Суд арестовал обвиняемых в обмане ветерана Пронина

Мужчинам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд в Москве принял решение арестовать двух мошенников, которые обманули 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.

Мужчины были задержаны полицейскими 5 июня. У них были изъяты средства связи, банковские карты и деньги. Сообщается, что злоумышленники украли у Пронина 400 тысяч рублей. В МВД также не исключают того, что от деятельности мошенников могли пострадать ранее и другие люди.

Мужчинам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Им может грозить до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей или дохода за три года.

Напомним, инцидент произошел 28 мая. Пронину на телефон позвонили лжеполицейские и убедили его снять со счета в банке 400 тысяч рублей. После этого ветеран отдал их неизвестному.

Ранее суд арестовал мужчину, который сорвал золотую цепочку с ветерана в День Победы.

Видео: Telegram/LIFE SHOT