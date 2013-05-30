Суд арестовал мужчину, который сорвал золотую цепочку с ветерана в День Победы

Подозреваемый полностью признал свою вину.

Василеостровский районный суд Петербурга заключил под стражу мужчину, обвиняемого в ограблении 99-летнего ветерана. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Было установлено, что вечером 9-го мая, в День Победы, злоумышленник сорвал у ветерана золотую цепочку стоимостью 100 тыс. рублей у дома на проспекте Кима. Неверова задержали 11-го мая. Органы дознания указали, что мужчину нужно арестовать, в ином случае он может оказывать психологическое давление на пожилого человека, так как знает, где он живет. Кроме того, у подозреваемого нет постоянного места жительства, и он уже привлекался к уголовной ответственности.

Суд заключил Неверова под стражу до 9 июня 2021 года.

Ветеран рассказал, что злоумышленник был не один. Есть вероятность, что друзья употребляют запрещенные средства.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и ЛО