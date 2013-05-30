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Суд арестовал мужчину, который сорвал золотую цепочку с ветерана в День Победы
Сегодня, 16:55
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Суд арестовал мужчину, который сорвал золотую цепочку с ветерана в День Победы

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Подозреваемый полностью признал свою вину.

Василеостровский районный суд Петербурга заключил под стражу мужчину, обвиняемого в ограблении 99-летнего ветерана. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы. 

Было установлено, что вечером 9-го мая, в День Победы, злоумышленник сорвал у ветерана золотую цепочку стоимостью 100 тыс. рублей у дома на проспекте Кима. Неверова задержали 11-го мая. Органы дознания указали, что мужчину нужно арестовать, в ином случае он может оказывать психологическое давление на пожилого человека, так как знает, где он живет. Кроме того, у подозреваемого нет постоянного места жительства, и он уже привлекался к уголовной ответственности. 

Суд заключил Неверова под стражу до 9 июня 2021 года. 

Ветеран рассказал, что злоумышленник был не один. Есть вероятность, что друзья употребляют запрещенные средства. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и ЛО

Теги: ветеран, грабеж, золотая цепочка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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