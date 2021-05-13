Полиция задержала наркозависимого сантехника и его друга, сорвавших цепочку с шеи ветерана

Пожилой мужчина рассказал, что в одном из злоумышленников узнал сантехника, услугами которого ранее неоднократно пользовался и с которым у него сложились дружеские отношения.

Полицейские задержали наркозависимого сантехника и его друга, сорвавших цепочку с крестиком с шеи ветерана 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Вечером 9 мая в полицию обратился 99-летний ветеран Великой Отечественной войны. Он сообщил, что двое мужчин сорвали с его шеи золотую цепочку с крестиком в подъезде дома на проспекте Кима. Ущерб составил 100 000 рублей.

Пожилой мужчина рассказал, что в одном из злоумышленников узнал сантехника, услугами которого ранее неоднократно пользовался и с которым у него сложились дружеские отношения. Вместе с другом он пришел в квартиру пожилого мужчины под предлогом поздравить его с 9 мая. Ветеран не стал впускать в квартиру молодых людей и вышел к ним на лестничную площадку. После этого один из них сорвал золотую цепочку с шеи ветерана.

Полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей, 26 и 18 лет. Старший из них ранее судим за кражу. Оба подозреваемых злоупотребляют наркотическими средствами. Изъятая у злоумышленников цепочка возвращена пенсионеру.

Видео: МВД