Суд арестовал кассиршу из Ачинска, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей

Женщину отправили в СИЗО на 1 месяц 24 дня.

Ачинский городской суд арестовал кассира одного из банков, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель российского министерства внутренних дел Ирина Волк.

Напомним, 7 декабря в правоохранительные органы обратился руководитель офиса одного из банков красноярского города Ачинска, заявив о пропаже 15 миллионов рублей, 49,5 тыс. долларов и 49,2 тыс. евро, принадлежащих учреждению. Подозрение пало на кассира. Позже в МВД сообщили, что женщина после разговора с матерью сама пришла в полицию. Что стало с похищенными деньгами пока не разглашается.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата".

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал ей [кассиру банка] меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 24 дня. Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

Ранее в Петербурге задержали банду преступников, обвиняемых в похищении и убийстве мужчины в 2008 году.

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