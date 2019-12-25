Подозреваемая в хищении 20 миллионов рублей кассирша из Ачинска сдалась полиции

Дело было раскрыто с помощью матери злоумышленницы.

Подозреваемая в хищении более 20 миллионов рублей в Красноярском крае кассир явилась в полицию. Об этом сообщает информационный интернет-портал "МВД медиа".

По данным правоохранителей, в полицию обратился руководитель офиса одного из банков города Ачинска, заявив о пропаже 15 миллионов рублей, 49,5 тыс. долларов и 49,2 тыс. евро, принадлежащих учреждению. Подозрение пало на кассира.

В день инцидента от ее матери поступило сообщение о пропаже дочери. Работника банка объявили в розыск и возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Правоохранители предположили, что мать кассира на самом деле знает о ее местонахождении. Они поговорили с женщиной и убедили ее поговорить с дочерью, чтобы та перестала скрываться и явилась в полицию.

В настоящее время подозреваемая находится в городском отделе полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Петербурге вор повредил мебель на сумму 675 000 и украл кроссовки Nike.

Фото: pixabay.com