В Петербурге вор повредил мебель на сумму 675 000 и украл кроссовки Nike

В понедельник, 13 декабря, по подозрению в совершении преступления был задержан 28-летний петербуржец.

В Петербурге мужчина проник в квартиру, где испортил мебель на сумму 675 000 рублей и украл кроссовки Nike. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 3 декабря обратился пострадавший. Он рассказал, что в его квартире на Васильевском острове находятся посторонние, дверь закрыта изнутри. Полиция установила, что в период с 1 по 2 декабря неизвестный по выступам фасада поднялся на балкон 3 этажа, отжал балконную дверь и проник в трехкомнатную квартиру. Там он повредил мебель на сумму 675 000 рублей и совершил хищение кроссовок Nike.

В понедельник, 13 декабря, по подозрению в совершении преступления был задержан 28-летний петербуржец. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

После ремонта в квартире 93-летний петербуржец не досчитался 390 тысяч рублей.

Фото: pexels