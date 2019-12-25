После ремонта в квартире 93-летний петербуржец не досчитался 390 тысяч рублей

Пенсионер приметы работника не запомнил ввиду преклонного возраста.

В Петербурге пенсионер не досчитался 390 тысяч рублей после ухода работника, который проводил ремонт в его квартире. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился 93-летний пенсионер, проживающий на улице Асафьева. Он рассказал, что по рекомендации своего знакомого вызвал работника для проведения ремонтных работ в квартире. Мужчина 13 декабря занялся ремонтными работами в квартире. После его ухода пенсионер обнаружил пропажу денежных средств в размере 170 000 рублей и банковской карты, с которой позднее были списаны денежные средства в размере 220 000 рублей. Ущерб 390 000 рублей.

Пенсионер приметы работника не запомнил ввиду преклонного возраста. Возбуждено уголовное дело.

В начале декабря в Левашово из дома украли ювелирные украшения стоимостью 860 тысяч рублей.

Фото: pexels