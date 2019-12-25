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В Левашово из дома украли ювелирные украшения стоимостью 860 тысяч рублей
Сегодня, 8:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Левашово из дома украли ювелирные украшения стоимостью 860 тысяч рублей

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Неизвестный отжал стеклопакет окна на первом этаже.

Из частного дома в Левашово неизвестный украл ювелирные украшения стоимостью 865 тысяч рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился 54-летний хозяин дома. Он сообщил, что 30 ноября в период с 10:00 до 22:00 неизвестный, отжав стеклопакет окна, проник в его двухэтажный частный дом. Оттуда пропало множество ювелирных украшений, в том числе ожерелья из белого и черного жемчуга, браслеты, сережки, кольца, цепочки и кулоны. Сумма ущерба составила 865 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

В конце ноября из коттеджа в Ленобласти вынесли деньги и украшения стоимостью 12,3 млн рублей.

Фото: pexels

Теги: кража, левашово, ювелирные изделия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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