В Петербурге задержали банду преступников, обвиняемых в похищении и убийстве мужчины в 2008 году

Потерпевший ушел из дома 16 марта 2008 года и до настоящего времени не вернулся.

В Петербурге задержали пятерых мужчин 21, 33, 48, 49, и 66 лет, которых подозревают в похищении и убийстве гражданина Азербайджана. Об этом стало известно Piter.TV.

Потерпевший ушел из дома 16 марта 2008 года около 16 часов и до настоящего времени не вернулся. По версии следствия, в период с 1 по 31 марта 2008 года задержанные и неустановленные лица, применив насилие к мужчине, затащили его в автомобиль и привезли к ресторану на Загребском бульваре, где передали другим неустановленным лицам.

Также стражам порядка стало известно, что двое из задержанных 20 августа 2021 года силой требовали от другого мужчины (предположительно родственника похищенного) изменить свои показания. Они избили потерпевшего руками и ногами по голове и неустановленным предметом по спине.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статьям "Похищение человека" и "Убийство". В настоящий момент стражи порядка устанавливают личности соучастников задержанных и другие эпизоды преступной деятельности.

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Фото: Piter.TV