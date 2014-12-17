Суд арестовал хозяина автомобиля после смерти угонщика на улице Кораблестроителей

Мужчина арестован до 9 октября этого года.

Василеостровский районный суд арестовал хозяина автомобиля Вадима Андриянова, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч.4 ст.111 УК РФ). Об этом 11 августа сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Следствие полагает, что дело не обошлось одним шлепком, в результате которого умер угонщик на улице Кораблестроителей.

По данным следствия, в ходе конфликта утром 9 августа мужчина нанес множественные удары неустановленным предметом в область туловища. Тем самым Андриянов причинил тупую травму живота 20-летнему студенту ИТМО. Он умер на месте. Мужчину задержали во вторник, 10 августа. В этот же день ему предъявили обвинения.

Андриянов и защитник возражали, просили избрать домашний арест, поскольку обвиняемый положительно характеризуется, не судим, к административной ответственности не привлекался, трудоустроен, социально адаптирован, женат, имеет на иждивении несовершеннолетних детей, зарегистрирован и проживает в Петербурге совместно с семьей. объединенная пресс-служба судов города

Инцидент произошел в ночь на 9 августа у одного из домов по улице Кораблестроителей. В полицию обратился Андриянов. Он рассказал, что на брелоке сработала сигнализация, он вышел, чтобы проверить, и увидел, как возле его "Митсубиши Паджеро 4" что-то делал неизвестный парень. Тогда он подошел со спины и шлепнул угонщика ладонью по ягодицам, парень упал и больше не шевелился. Прибывшие медики и сотрудники полиции зафиксировали труп. Им оказался 20-летний студент университета ИТМО – Тимур. Однако друг погибшего уверяет, что у Тимура не было проблем со здоровьем, чтобы умереть от испуга. Он считает, что одним шлепком дело не обошлось.

По предварительным данным, молодой человек пытался спасти котенка, который оказался под припаркованным автомобилем. У молодого человека возник план: для того, чтобы котенок испугался и сам выбежал, он решил слегка ударить переднюю часть машины. Однако план обернулся гибелью.

Фото: Piter.tv