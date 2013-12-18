Суд Швеции вынес приговор шпионившему на Россию подданному

Мужчина заключен под стражу на три года.

Суд Швеции вынес приговор 47-летнему подданному королевства, которого заподозрили в шпионаже на российские спецслужбы. Инстанция постановили заключить фигуранта расследования под стражу на три года. Соответствующая информация появилась в эфире местного телеканала SVT.

Напомним, что для Швеции данный приговор стал первым за последние 18 лет. Известно, что "агент РФ" работал консультантом в компаниях Volvo Cars и Scania. По версии следственных органов, мужчина отправлял секретные данные транспортных производителей иностранному дипломату. В обвинении говорится о том, что сведения нелегально поступали с рабочих компьютеров на электронные USB-носители. Прокуратура сочла, что эти действия несли угрозу национальной безопасности. Сам подозреваемый отрицал свою вину.

напомним, что швед пойман правоохранительными органами в феврале 2019 года в тот момент, когда мужчина встречался с сотрудником российского посольства. В момент задержания у 47-летнего местного жителя при себе было порядка 28 тысяч крон (около $3 тысяч или 253 тысячи рублей). Уже 22 февраля мужчине предъявили обвинения в шпионаже в пользу России.

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Фото и видео: Sveriges Television AB

