Суд Петербурга заочно арестовал экс-главу МБСП Сергея Бажанова

Экс-глава арестован на 30 суток.

Выборгский районный суд заочно арестовал экс-главу Международного банка Санкт-Петербурга Сергея Бажанова. Он обвиняется в совершении преступления по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Срок меры – 30 суток, исчисляя срок с момента задержания на территории РФ, либо с момента экстрадиции на территорию РФ. объединённая пресс-служба судов города

По версии следствия, не позднее 10 октября 2017 года Бажанов, являясь председателем правления МБСП, оформил фиктивные документы и похитил 5 183 848 898 рублей. Он использовал безотзывные непокрытые аккредитивы банка под видом совершения международных сделок на поставки зерновых культур.

В настоящий момент Бажанов скрывается от предварительного следствия за границей. Он объявлен в международный розыск.

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