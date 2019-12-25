Суд Петербурга заочно арестовал экс-главу МБСП Сергея Бажанова

Выборгский районный суд заочно арестовал экс-главу Международного банка Санкт-Петербурга Сергея Бажанова. Он обвиняется в совершении преступления по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Срок меры – 30 суток, исчисляя срок с момента задержания на территории РФ, либо с момента экстрадиции на территорию РФ.
объединённая пресс-служба судов города
По версии следствия, не позднее 10 октября 2017 года Бажанов, являясь председателем правления МБСП, оформил фиктивные документы и похитил 5 183 848 898 рублей. Он использовал безотзывные непокрытые аккредитивы банка под видом совершения международных сделок на поставки зерновых культур.
В настоящий момент Бажанов скрывается от предварительного следствия за границей. Он объявлен в международный розыск.
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Фото: pexels.com
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