Суд Петербурга арестовал сотрудника комздрава по делу о получении взятки

Чиновник заключён под стражу до 15 сентября этого года.

Дзержинский районный суд Петербурга арестовал сотрудника комздрава. Он обвиняется в совершении преступления по 6 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города 16 июля.

Напомним, днем оперативники экономической полиции Петербурга задержали ведущего специалиста отдела развития учреждений здравоохранения Комитета здравоохранения Александра Шкабара. По версии следствия, Шкабара получил от бизнесмена, занимающегося энергосервисными работами, 2,1 млн за то, что организации здравоохранения получали настойчивые рекомендации обращаться именно в его организацию.

Ранее стало известно, что в Петербурге задержан подполковник МВД по делу о взятке.

Фото: Piter.tv