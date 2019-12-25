Сотрудника комздрава Петербурга уличили в получении крупной взятки

Оперативники экономической полиции Петербурга задержали ведущего специалиста отдела развития учреждений здравоохранения Комитета здравоохранения Александра Шкабара. По данным источника Piter.TV, его задержали 15 июля в рамках возбужденного уголовного дела по статье "получение взятки".
По версии следствия, Шкабара получил от бизнесмена, занимающегося энергосервисными работами, 2,1 млн за то, что организации здравоохранения получали настойчивые рекомендации обращаться именно в его организацию.
По данным следствия, Шкабара получал деньги на счета компании своей знакомой. Она также стала фигурантом дела по статье "посредничество во взятке".
Решается вопрос о мере пресечения Шкабара.
В марте бывшего инспектора ДПС осудили на 5 лет колонии за взяточничество.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все