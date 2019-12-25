Сотрудника комздрава Петербурга уличили в получении крупной взятки

По версии следствия, специалист получил от бизнесмена, занимающегося энергосервисными работами, 2,1 млн рублей.

Оперативники экономической полиции Петербурга задержали ведущего специалиста отдела развития учреждений здравоохранения Комитета здравоохранения Александра Шкабара. По данным источника Piter.TV, его задержали 15 июля в рамках возбужденного уголовного дела по статье "получение взятки".

По версии следствия, Шкабара получил от бизнесмена, занимающегося энергосервисными работами, 2,1 млн за то, что организации здравоохранения получали настойчивые рекомендации обращаться именно в его организацию.

По данным следствия, Шкабара получал деньги на счета компании своей знакомой. Она также стала фигурантом дела по статье "посредничество во взятке".

Решается вопрос о мере пресечения Шкабара.

В марте бывшего инспектора ДПС осудили на 5 лет колонии за взяточничество.

Фото: Piter.tv