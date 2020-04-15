Бывшего инспектора ДПС осудили на 5 лет колонии за взяточничество

На автомобилистах инспектор обогащался в 2019 году.

В Петербурге осудили бывшего инспектора ДПС Максима Лаврова, признанного виновным в пяти эпизодах взятничества. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, Пушкинский райсуд назначил мужчине пять лет в колонии строгого режима со штрафом в 2 млн рублей и лишением права занимать должности на госслужбе.

Установлено, что в 2019 году инспектор вместе с коллегой по фамилии Бендюков решил обогатиться на недобросовестных автомобилистах. Находясь на посту на КАД во Всеволожском районе Ленобласти, инспектор через посредников и Бендюкова получил более 230 тысяч рублей от нескольких водителей. Одного из автомобилистов Бендюков заподозрил в употреблении наркотиков, но водитель отказался проходить медосвидетельствование. В ответ на это инспектор пригрозил административной ответственностью, которой автолюбитель испугался, и предложил решить проблему деньгами. Водитель согласился.

В суде Лавров вину полностью признал, мужчину взяли под стражу в зале суда немедленно. Дело Бендюкова рассматривается отдельно.

Вместе с тем сообщаем, что приговор по уголовному делу в отношении Лаврова был отменен Санкт-Петербургским городским судом и направлен на новое рассмотрение в ином составе. пресс-служба судов

Речь идет о приговоре, вынесенном в июне 2020 года. Тогда суд назначил мужчине те же пять лет лишения свободы и штраф в 4 млн рублей.

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