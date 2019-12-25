Полиция Петербурга обыскала квартиры экс-главы "Международного банка Санкт-Петербурга"

По предварительным данным, Бажанов обвиняется в совершении преступления по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Утром 26 мая сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД Петербурга и Ленобласти обыскали квартиры бывшего владельца "Международного банка Санкт-Петербурга" по девяти адресам. Об этом сообщает "Фонтанка".

По предварительным данным, Бажанов обвиняется в совершении преступления по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Отмечается, что заявителями выступили представители Агентства по страхованию вкладов.

Ранее в отношении Сергея Бажанова было возбуждено другое дело по ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов). Затем он был объявлен в международный розыск. Известно, что Бажанов проживает за границей.

Ранее мы писали, что бывший депутат ЗакСа Петербурга получил три года колонии за мошенничество.

Фото: Piter.tv