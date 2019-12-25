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Суд Петербурга заключил под стражу хулиганов, которые угрожали детям у педколледжа
Сегодня, 9:41
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Суд Петербурга заключил под стражу хулиганов, которые угрожали детям у педколледжа

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Оба обвиняемых просили избрать им иную меру пресечения.

Невский районный суд постановил заключить под стражу Александра Тарасова и Ягуба Степанова, которые обвиняются в хулиганстве на территории Педагогического колледжа №8. Об этом накануне сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, утром 28-го сентября мужчины угрожали несовершеннолетним ножом. В пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленобласти сообщали о том, что злоумышленники приставали к одной из студенток. 

Обвиняемые просили не заключать их под стражу. Тарасов аргументировал это тем, что он не собирается скрываться, зарегистрирован в Петербурге, страдает тяжелым хроническим заболеванием. 

Предполагаемые хулиганы останутся под стражей до 27-го ноября 2021-го года. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что незнакомец пытался заговорить с воспитанниками детдома на Сикейроса. 

Фото: пресс-служба Росгвардии по СПб и ЛО

Теги: педколледж, угроза, хулиганство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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