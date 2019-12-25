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Незнакомец пытался заговорить с воспитанниками детдома на Сикейроса
Сегодня, 12:08
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Незнакомец пытался заговорить с воспитанниками детдома на Сикейроса

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Мужчину заметил персонал детского дома.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который проник на территорию центра содействия семейному воспитанию в Выборгском районе. Об этом сообщила 29-го сентября пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Хулиган перелез через забор 27-го сентября и попал на территорию детского дома на улице Сикейроса. Мужчина пытался начать беседу с несколькими несовершеннолетними воспитанниками учреждения. В тот момент дети находились на прогулке. 

Персонал детского дома увидел незнакомца и нажал кнопку тревожной сигнализации. На место прибыл наряд вневедомственной охраны. Мужчину отвезли в 36 отдел полиции. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что двое мужчин с ножом приставали к учащейся педагогического колледжа в Невском районе. 

Фото: ВКонтакте / СПб "Центр содействия семейному воспитанию №3"

Теги: детский дом, росгвардия
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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