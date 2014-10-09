Петербургский суд приговорил к девяти годам колонии рок-музыканта за насилие над детьми

Суд ждет еще троих обвиняемых.

В среду, 13 октября, Кировский районный суд Петербурга приговорил к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима рок-музыканта Станислава Жигулина. Кроме того, ему запретили заниматься работой с детьми сроком на 15 лет. Он обвиняется в нескольких преступлениях сексуального характера по отношению к несовершеннолетним. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Заседание состоялось в закрытом режиме 13 октября. Свою вину Жигулин признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Более того, некоторое время музыкант будет наблюдаться у врача-психиатра (сексолога).

Лидера петербургской рок-группы "ЭйзимО" задержали летом прошлого года. Жигулина задержали еще с тремя фигурантами дела: сотрудником исследовательского судна "Профессор Логачев", охранником парковки и инженером. Информация о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних мальчиков поступила в полицию в октябре 2019 года. Все четверо с 2013 года растлевали детей 2002-2005 гг. рождения. Жертвами стали как минимум восемь ребят.

Фото: Piter.tv