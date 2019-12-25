Задержанных за растление детдомовцев педофилов изобличили в новых эпизодах

Жертвами преступников стали как минимум восемь ребят.

В конце мая в Петербурге по подозрению в растлении маленьких мальчиков и съемке с ними развратных видео задержали 59-летнего сотрудника исследовательского судна "Профессор Логачев" и 54-летнего охранника парковки. Накануне стражам порядка стали известны новые эпизоды этого дела.

Сотрудника судна дополнительно изобличили в том, что он два года (с 1 июня 2017 года по июнь 2019 года) развращал несовершеннолетних мальчиков в бане на улице Доблести. Следствию удалось выяснить, что охранник также совершал противоправные действия в отношении детей в квартире дома на улице Лени Голикова.

По факту случившегося были возбуждены уголовные дела. В настоящий момент злоумышленники находятся под арестом.

Позже в деле появились новые подозреваемые. Как сообщила пресс-служба регионального СК РФ, по подозрению в совершении преступления задержали местных жителей 32 и 37 лет.

По версии следствия, все четверо с 2013 года растлевали детей 2002-2005 гг. рождения. Жертвами педофилов стали как минимум восемь ребят. Во время обысков в квартирах подозреваемых были изъяты фотографии и видеозаписи порнографического характера, тетради, блокноты, мобильные телефоны и другие предметы. Все пострадавшие – преимущественно воспитанники детских домов.

Ранее мы писали, что уроженец Иркутской области больше года совокуплялся с 15-летней петербурженкой.

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