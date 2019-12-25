Уроженец Иркутской области больше года совокуплялся с 15-летней петербурженкой

В полицию обратилась мать девочки.

В понедельник, 20 июля, в полицию Московского района Петербурга обратилась женщина и заявила о половой связи ее 15-летней дочери с мужчиной 1981 года рождения. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Под подозрение попал приезжий из Иркутской области. По словам заявительницы, он вступает в связь с несовершеннолетней девочкой с января 2019 года.

Стражи порядка оперативно задержали подозреваемого. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения задержанному.

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